Nasce il "Parco Antonio De Falchi": martedì l’inaugurazione a Torre Maura

"Il 30 luglio alle 18.30 inaugureremo il Parco Antonio De Falchi in VI municipio a via di Torre Spaccata, nel quartiere di Torre Maura dove Antonio è nato e cresciuto. Siamo molto felici. Un lavoro che abbiamo iniziato un anno fa e per questo ringrazio il Sindaco Gualtieri e l'Assessore Gotor, gli uffici con cui abbiamo lavorato. Un ringraziamento va anche al VI municipio e in particolare al consigliere Flavio Mancini perché circa un mese fa hanno approvato un atto che ha rafforzato il lavoro che stavamo facendo. L'omicidio di Antonio De Falchi è stato uno degli episodi più brutti della storia del calcio e ancora oggi con questa intitolazione il suo ricordo resterà vivo nella Città eterna". Così in un comunicato Mariano Angelucci, Presidente Commissione turismo di Roma Capitale.