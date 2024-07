Alessandro Florenzi è stato oggi sottoposto a risonanza e valutazione specialistica che hanno evidenziato un danno legamentoso e meniscale, con la conseguente necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico in artroscopia. Lo annuncia il Milan. Nei prossimi giorni Florenzi lascerà la tournée negli Stati Uniti e tornerà in Italia per effettuare l'operazione.