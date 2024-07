Lazio, Guendouzi: "Vincere il derby di Coppa Italia in casa è stato fantastico"

LAZIO STYLE CHANNEL - Mateo Guendouzi ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lazio e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'importanza del derby. Il centrocampista francese ha parlato della vittoria per 1-0 ottenuta ai quarti di finale di Coppa Italia nella passata stagione. Ecco le sue parole.

Cosa vi portare dietro della scorsa stagione?

"Dall'anno scorso ci portiamo dietro gli ottimi ricordi in Champions League, con i tifosi che si sono divertiti soprattutto con la vittoria in casa contro il Bayern Monaco. E poi sicuramente quando abbiamo battuto la Roma nel derby in casa, in Coppa Italia, è stato altrettanto fantastico".

