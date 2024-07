In casa Lazio oggi è stato il giorno della firma e della presentazione del nuovo allenatore, Marco Baroni. Sui social è stata pubblicata l'immagine che ritrae l'ex tecnico del Verona firmare l'accordo con il club biancoceleste e ai tifosi non è sfuggito un particolare, scatenando l'ironia: l'allenatore impugna una penna "4 colori" per siglarlo.