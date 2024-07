Dopo il primo test amichevole contro il Latina, la Roma sarà impegnata contro il Kosice per la seconda uscita stagionale. La gara è in programma lunedì 22 luglio alle 19.30 presso la nuova Kosice Football Arena. Come fa sapere il club giallorosso, sono ancora disponibili i biglietti per la sfida contro gli slovacchi nel settore dedicato ai tifosi giallorossi. .

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE