Kosice-Roma: i convocati. La prima di Ryan, out Smalling e Abraham

La Roma ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole di oggi delle 19:30 contro il Kosice. Non sarà presente Chris Smalling, l'inglese sarà out in via precauzionale per un lieve risentimento muscolare. Out anche Tammy Abraham. Sarà invece il primo test per il nuovo arrivato Mathew Ryan. Ecco la lista completa.

Almaviva, Angelino, Baldanzi, Boer, Bove, Calma, Cherubini, Costa, Darboe, Feola, Graziani, Kumbulla, Le Fee, Levak, Marchetti, Nardin, Ndicka, Pisilli, Plaia, Reale, Ryan, Sangare, Solbakken, Sugamele, Svilar, Zalewski.