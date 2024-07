Questa sera alle 19:30 la Roma scenderà in campo in Slovacchia per la seconda amichevole di questo pre-campionato contro il Kosice. Sarà anche l'occasione per vedere per la prima volta dal vivo la nuova maglia Home 24/25, presentata la scorsa settimana. Lo ha annunciato il club giallorosso sui suoi canali social.

