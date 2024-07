Alla vigilia dell’amichevole contro il Norimberga, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su Matias Soulè, dato ad un passo dalla Roma. Queste le parole del tecnico italo-brasiliano: “Soulè? Come tutti gli altri si sta allenando molto molto bene. Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento”.