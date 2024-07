Gli obiettivi della nuova Roma 2024-25

La Roma si prepara a ripartire per la nuova stagione 2024-25 e lo farà, come da previsioni, con Daniele De Rossi in panchina. L’ex bandiera da giocatore, infatti, nel mese di gennaio ha sostituito José Mourinho. Un’eredità non facile da raccogliere, quella del portoghese, che nonostante i risultati mai eccelsi in campionato, ha consegnato ai giallorossi una dimensione europea non indifferente, con due finali europee consecutive: quella di Conference League vinta contro il Feyenoord al suo primo anno e quella di Europa League, persa solamente ai calci di rigore al termine di una finale molto contestata per via dell’arbitraggio contro il Siviglia.

De Rossi è entrato alla grande nel mondo romanista, infilando una striscia di ottimi risultati che ha permesso alla Roma di credere seriamente nella qualificazione in Champions League, prima di un calo di energie fisiche nel finale (dovuto anche ai tanti impegni della squadra) che ha premiato l’Atalanta nel testa a testa per il piazzamento nella coppa europea più prestigiosa. La Roma è così finita nuovamente in Europa League, competizione nella quale il cammino è stato ottimo anche quest’anno: la squadra di De Rossi si è arresa soltanto in semifinale contro il Bayer Leverkusen capace di interrompere l’egemonia tedesca del Bayern Monaco in Bundesliga.

Adesso, nel mondo romanista, ci si interroga su quali siano i movimenti necessari nel calciomercato per alzare il livello della rosa, alla vigilia di un’altra stagione in cui gli impegni potrebbero essere molti. O almeno, così si augurano i tifosi della Lupa.

CALCIOMERCATO ROMA, ACQUISTI E CESSIONI

Per il momento, la Roma ha innanzitutto salutato il centravanti Romelu Lukaku e per questo si apre la necessità di sostituire il belga in termini di gol e peso offensivo. L’ex Inter potrebbe inoltre finire al Napoli, rafforzando una diretta concorrente dei giallorossi, che al momento dispongono del solo Tammy Abraham in attacco. L’inglese, a sua volta, viene ripetutamente accostato al Milan.

I nomi che si fanno per il mercato capitolino come attaccanti centrali sono quelli di Sorloth del Villarreal e Mikautadze del Metz. Un altro importante arrivo potrebbe essere quello di Federico Chiesa, in uscita dalla Juventus per circa 20 milioni di euro. L’ala offensiva piace molto a De Rossi, che potrebbe lavorare sulle indubbie doti tecniche e fisiche che l’ex Fiorentina ha mostrato nel corso della sua carriera e che – fra le altre cose – hanno aiutato l’Italia a vincere un Europeo soltanto tre anni fa.

SERIE A, EUROPA LEAGUE, COPPA ITALIA: GLI OBIETTIVI DELLA ROMA

Per quanto riguarda gli obiettivi, al momento la Roma non sembra essere in grado di lottare seriamente per lo scudetto, a meno che il mercato non riservi rinforzi di caratura importante. Per questo motivo, i giallorossi si porranno ancora come traguardo quello della qualificazione in Champions League, sfuggita sia con Mourinho che – come detto – con De Rossi. Tuttavia, non sono comunque da escludere sorprese, che puoi pronosticare grazie ai migliori siti di scommesse.

Resta poi il desiderio di vivere ancora un’altra grande stagione europea, in Europa League, dove la Roma ha dimostrato di sentirsi a suo agio nelle ultime stagioni. E poi, perché no, la Coppa Italia potrebbe essere un’occasione per ritornare a vincere un titolo in campo nazionale dopo le precoci eliminazioni delle ultime stagioni contro Inter, Cremonese e Lazio.