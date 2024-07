Mattinata frenetica per il nuovo responsabile dell'area tecnica della Roma Florent Ghisolfi. Il dirigente, infatti, si è recato a Fiumicino per accogliere il nuovo acquisto Enzo Le Fèe ma non solo. Il francese, infatti, si è presentato all'aeroporto in compagnia della mamma anche per accogliere le figlie in arrivo nella Capitale e pronte a seguire il papà per questa nuova avventura.