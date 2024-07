Frosinone, Mazzitelli: "L'attenzione che De Rossi ha per i suoi calciatori è senza senso"

CRONACHE DI SPOGLIATOIO - Luca Mazzitelli, centrocampista del Frosinone, ha rilasciato un'intervista al portale sportivo e tra i vari temi trattati si è soffermato su Daniele De Rossi. Il calciatore dei ciociari ha raccontato un aneddoto riguardante l'attenzione che l'attuale tecnico della Roma ha nei confronti dei calciatori, anche quando non era ancora un allenatore. Le sue dichiarazioni: "L'attenzione che De Rossi ha per i suoi calciatori è senza senso. Ce l'aveva anche da calciatore. Alla prima convocazione con la Roma non avevo fatto neanche un allenamento in prima squadra. Non ci eravamo mai incontrati. Non conoscendo nessuno, arrivai a Trigoria e mi misi a sedere su una poltrona nella sala d'attesa per aspettare. De Rossi arrivò e mi disse: 'Oh Mazzi, vieni anche te?' Sapeva come mi chiamavo e non mi aveva mai visto prima. Il padre è stato il mio allenatore e probabilmente gli aveva chiesto informazioni su di me, sapendo che ero stato convocato. Il fatto che lui sapesse chi ero mi fece subito sentire parte integrante".

