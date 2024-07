FOTO - Il Lupetto di Gratton alle Olimpiadi: il tatuaggio del pallanuotista Presciutti

A Parigi stanno andando in scena le Olimpiadi e anche in questo evento c'è un pizzico di Roma. Il pallanuotista Nicholas Presciutti, numero 9 della Nazionale italiana, ha infatti rapito l'occhio dei tifosi giallorossi per il tatuaggio del Lupetto di Gratton sulla gamba destra. Nato a La Botte, una piccola frazione di Guidonia, l'atleta è tifosissimo della Roma, tanto da essersi tatuato uno dei simboli storici del club.