Fenerbahçe, Mourinho: "Sono felice per la permanenza di Soyuncu, lo volevo alla Roma ma non fu possibile"

José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahçe, ha espresso tutta la propria soddisfazione per la permanenza nel suo nuovo club di Caglar Soyuncu e nel farlo ha nominato anche la sua vecchia squadra, la Roma. Ecco le parole del tecnico portoghese:

"Sono molto felice per la permanenza di Soyuncu. Ringrazio il presidente per lo sforzo fatto perché era uno dei giocatori che volevo tenere. Soyuncu ha grande qualità per essere un difensore centrale. Prima di venire qui al Fenerbahce, ero interessato a lui quando ero alla Roma, volevo acquistarlo, ma non fu possibile"

(AS.com)

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI