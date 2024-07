Il prossimo 10 agosto la Roma volverà in Inghilterra per sfidare l'Everton in amichevole. Il match, come fatto sapere dal club inglese sui social, si disputerà nello storico Goodison Park alle ore 18 italiane, e sarà l'ultimo test amichevole pre-stagionale prima dell'esordio in campionato contro il Cagliari.

Goodison Park will host its last-ever pre-season friendly when we take on Italian giants @OfficialASRoma on Saturday 10 August (5pm BST). ? — Everton (@Everton) July 14, 2024