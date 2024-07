Everton-Friedkin, l'ex ad dei Toffes: "Le multiproprietà possono creare dei problemi"

THE INSIDE TRACK PODCAST - Keith Wyness, ex a.d dell'Everton, è stato ospite al podcast di Footballinsider247 parlando anche della tratttiva di Dan Friedkin per prendere il club di Liverpool e le relative problematiche che potrebbero sorgere dalle comproprietà. Queste le sue parole: "Potrebbero giocare entrambe in Champions League o in Europa League e Conference. L'escamotage potrebbe essere quello di mettere le azioni di un club in un blind trust ed è quello che Dan Friedkin farà. In teoria va bene ma avrebbe più senso che la Uefa decidesse di escludere dalle competizioni una tra Everton e Roma poiché le regole nei prossimi anni potrebbero cambiare. Avrebbe più senso per la Uefa bandire uno dei due club dalle competizioni. Costringere un club a dimettersi invierebbe un messaggio reale. Questo potrebbe succedere con Everton e Roma".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE