Empoli, D'Aversa: "Dybala falso nueve? Farebbe giocare bene la squadra. Baldanzi? Saremmo felici di riaccoglierlo"

SKY SPORT - Ospite questa sera dell'emittente televisiva sportiva il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato (tra le altre cose) della possibilità di un Dybala falso nueve se dovesse partire anche Tammy Abraham. Queste le sue parole: "Farebbe un gioco propenso alle sue caratteristiche, come quando lo ha fatto Messi al Barcellona. Sono giocatori che vengono a legare, invece di attaccare la profondità fanno giocare bene la squadra e lasciano agli altri l'attacco alla profondità. Sia Dybala che Soulé comunque prediligono giocare nella parte centro-destra del campo, gli piace venire dentro per cercare il gol o l'assist".

Il tecnico poi ha parlato anche del futuro di Tommaso Baldanzi, acquistato dalla Roma a gennaio proprio dal suo Empoli: "E' un giocatore di qualità, giocatori così ogni allenatore li vorrebbe avere. Quando in Serie A hai delle difficoltà le qualità tecniche sono quelle che ti fanno vincere le partite. Ti fanno saltare l'uomo, creare superiorità numerica. Credo che lui si deve affermare in maniera migliore in una piazza come Roma. Poi se dovesse decidere di tornare ad Empoli saremmo ben felici di accoglierlo".