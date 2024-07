Di Francesco: "Soulé è un giocatore magnifico. Merita palcoscenici importanti"

SKY SPORT - L'ex allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato oggi in esclusiva per l'emittente televisiva, dedicando parole di elogio a Matias Soulé (da lui allenato la scorsa stagione). Queste le sue parole: "Credo che sia un giocatore e un ragazzo magnifico. Merita palcoscenici importanti. Valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È iper-motivato ed è positivo per chi lo avrà. Il nostro lavoro è gratificato sia dal mio punto di vista che quello del DS Angelozzi. Da Barrenechea a Okoli fino allo stesso Soulé, credo sia un riconoscimento per il lavoro fatto”.

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE