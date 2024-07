De Rossi, il murale alla Garbatella: "Sogna ragazzo sogna" (FOTO)

Il 24 luglio Daniele De Rossi compirà 41 anni. “Sogna ragazzo sogna” è l'omaggio a Daniele De Rossi da parte della fotografa Alessandra Francesca Coppola. Un murale in zona Garbatella che ritrae la celebre foto da bambino dell'allenatore della Roma già vestito con tutto l'occorrente giallorosso.

“Sogna ragazzo sogna” è "voler dire -grazie- a DDR per una vita vissuta per la Roma e per noi", dice la fotografa. Un messaggio che parte da De Rossi ma punta ad arrivare anche a tutti i ragazzi che, come lui, sognano di poter vestire un giorno quella maglia.