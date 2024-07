Champions League, Lugano-Fenerbahce 3-4: tripletta di Dzeko alla prima ufficiale di Mourinho. Il tecnico: "Giocare sulla plastica è difficile"

Serata da incorniciare per Edin Dzeko, attaccante del Fenerbahce che in Italia ha vestito le maglie di Roma e Inter dal 2015 al 2023. Il bosniaco classe 1986 infatti ha deciso la sfida di andata del secondo turno preliminare di Champions League tra il club turco e il Lugano con una splendida tripletta (partita terminata poi 3-4 per gli ospiti), regalando così una gioia importante a José Mourinho nel suo primo impegno ufficiale della nuova stagione.

Nel post partita lo Special One non ha risparmiato delle critiche al terreno sintetico del Lugano, una lamentela che si ripete dopo i precedenti nella Capitale da allenatore della Roma. Queste le sue parole: "Giocare le partite sulla plastica è difficile. Anche i calciatori hanno avuto difficoltà in questo senso. Loro hanno avuto difficoltà nel dribbling, noi abbiamo avuto difficoltà con la circolazione della palla. Pertanto, è stato difficile adattarsi. Non volevo parlarne prima della partita, ma posso dire che è stata una situazione difficile. È inaccettabile giocare su questo terreno. Credo che sia inaccettabile che la partita di Champions League si giochi su un campo del genere”.