Champions League, Fenerbahce-Lugano 2-1: Dzeko segna ed esulta con la 'Dybala mask' (FOTO)

Allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul è andata in scena la partita tra Fenerbahce e Lugano, valida per il ritorno del secondo turno dei preliminari di Champions League. Dopo la vittoria per 3-4 in trasferta, gli uomini di José Mourinho si sono ripetuti e hanno vinto 2-1, ottenendo la qualificazione al turno successivo. Grande protagonista del match è stato sicuramente Edin Dzeko, autore della rete del momentaneo 1-1 e reduce dalla tripletta nella gara d'andata. In seguito al gol del pareggio l'attaccante bosniaco ha sfoggiato a sorpresa una nuova esultanza, ovvero la 'Dybala mask' di Paulo Dybala.