Artem Dovbyk non figura nell'undici titolare del Girona per l'amichevole con l'Espanyol. Il bomber ucraino, sempre più vicino alla Roma, è stato infatti relegato in panchina nella gara cominciata questa mattina alle 11. La mancata presenza del calciatore nello scacchiere di Michel potrebbe essere un chiaro indizio di mercato del suo prossimo trasferimento in giallorosso.