Calciomercato Roma, dalla Spagna: pronti oltre 20 milioni per Riquelme. L'Atletico ne chiede più di 30

La Roma continua a guardare in casa Atletico. Dopo aver valutato Samu Omorodion e Alvaro Morata, secondo la stampa spagnola i giallorossi sarebbero su Rodrigo Riquelme, calciatore da tempo sul taccuino dei giallorossi. In attesa di capire come evolverà l'affare Chiesa, che resta prioritario per la società, il club capitolino continua a guardarsi intorno e avrebbe messo nel mirino l'ala spagnola.

Calciatore di prospettiva che ha già maturato una discreta esperienza internazionale, per Riquelme, che piace molto a mister De Rossi, la Roma è pronta a offrire oltre 20 milioni di euro ai Colchoneros, oltre a raddoppiare l'ingaggio al calciatore, che attualmente guadagna 620mila euro a stagione. Il club madrileno però non reputa congrua la valutazione dei giallorossi e continua a chiedere più di 30 milioni di euro per il 24enne, in virtù anche della clausola rescissoria di 60 milioni.

(as.com)

