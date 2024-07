Bonucci: "Passaggio alla Roma saltato per i tifosi"

Nel corso del podcast 'Passa dal Bsmt', Leonardo Bonucci ha parlato principalmente della sua storia alla Juventus, con un passaggio anche sull'ipotesi di venire alla Roma, lo scorso gennaio, poi tramontata: "L’anno scorso il passaggio alla Roma è saltato perché i tifosi dicevano: "No, uno juventino con la maglia della Roma non si può vedere". Io sono sempre stato juventino, ma quando scendo in campo gioco per la maglia che indosso. Se gioco contro la Juventus tiro indietro il piede o non do tutto? No, siamo dei professionisti".