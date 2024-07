Sardar Azmoun è finito fuori squadra, decisione di Xabi Alonso. La notizia arriva direttamente dalla Germania: come riferisce Bild, infatti, il tecnico del club tedesco ha deciso di punire l'iraniano per l'assenza ingiustificata dall'allenamento di ieri con l'esclusione dal gruppo squadra. Il d.s. Simon Rolfes ha commentato: "Ieri c'era, oggi no. Bisogna capire cosa sta succedendo".

