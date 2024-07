AS Roma, Soulé presenta la maglia Away 2024/25: bianca con dettagli arancioni (FOTO e VIDEO)

La Roma annuncia l'acquisto di Matias Soulé dalla Juventus e in contemporanea presenta la seconda maglia, quella che i giallorossi indosseranno in trasferta nella stagione 2024/25. Nel comunicato e nel video ufficiale di presentazione dell'argentino, infatti, Soulé indossa il kit Away e posa con la sua maglia numero 18: confermate le indiscrezioni, la divisa è bianca con dettagli arancioni. Sarà disponibile a partire dal 1 agosto.

Matias Soulé ➕ 24-25 Away Kit Preordina la nuova maglia ora, disponibile dal 1 agosto