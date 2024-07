AS Roma Social Camp, terminata la quinta edizione: presente Aigbogun (COMUNICATO e FOTO)

Si è conclusa con successo la quinta edizione dell'AS Roma Social Camp, un'estate di sport e inclusione dedicata ai bambini in difficoltà. L'evento, che ha visto la partecipazione di autorità e la calciatrice Eseosa Aigbogun, ha regalato momenti indimenticabili ai giovani partecipanti.

Ecco il comunicato della società: "È terminata il 12 luglio al Centro Sportivo Dabliu Eur la quinta edizione dell’AS Roma Social Camp, il centro estivo gratuito destinato dal Club a bambini provenienti da contesti sociali difficili. Sono state due settimane all’insegna del pallone, ma anche dell’inclusione e della condivisione, con tante attività formative ad alternare il lavoro sul campo. Tra queste, lezioni per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, lezioni di giornalismo per un uso consapevole dei media ed incontri di sensibilizzazione a tema ambientale per avvicinarsi a un modo di vivere sostenibile. Ad arricchire le attività sportive hanno contribuito anche i ragazzi dell’AS Roma for Special, il team di atleti con disabilità intellettivo-relazionali che porta i colori giallorossi e che ha svolto un allenamento congiunto con i bambini. Anche la calciatrice della prima squadra femminile dell’AS Roma, Eseosa Aigbogun, ha voluto fare una sorpresa ai partecipanti del camp incontrandoli mentre si recava a sostenere un allenamento di riabilitazione dopo l’infortunio subito a gennaio. Alla giornata conclusiva dell’AS Roma Social Camp 2024 hanno partecipato il General Counsel dell’AS Roma, Lorenzo Vitali, il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi, la Presidente del Municipio Roma IX, Titti Di Salvo, la Portavoce del Forum Lazio del Terzo Settore, Francesca Danese e il Direttore della Caritas diocesana di Roma, Giustino Trincia. Con loro, una rappresentanza di guardiaparco che hanno portato il saluto del Commissario Straordinario dell’Ente Regionale RomaNatura, Marco Visconti. Prima dei saluti istituzionali, sono stati consegnati ai bambini gli attestati di frequenza e gadget giallorossi come ricordo di queste due settimane ricche di emozioni, con la mascotte Romolo a dare l’arrivederci al prossimo anno".

(asroma.com)

