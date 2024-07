As Roma: prime immagini della terza maglia blu con logo ASR (FOTO)

Dopo aver svelato la prima maglia, la Roma alzerà il sipario anche sulle altre due divise che completeranno il kit romanista per la stagione 2024/25. La terza maglia, come già mostrato dalle anteprime, sarà blu e oggi è circolata sul web una delle prime immagini realistiche. Sul fondo di colore blu, oltre al logo ASR, si notano le strisce Adidas sulle spalle di colore rosso, come gli inserti, insieme al giallo, sui fianchi.

The 2024-25 #ASRoma third kit with their iconic 1930 logo is a banger. pic.twitter.com/b9gTtuIUfG — Renato Pagnani (@rennavate) July 26, 2024