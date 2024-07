AS Roma, Beccaccioli torna in giallorosso: è un nuovo collaboratore di De Rossi

Un volto noto torna a Trigoria: si tratta di Simone Beccaccioli, che dal 2010 al 2019 ha già lavorato alla Roma come match analyst. Dopo le esperienze in Figc e proprio in giallorosso, Beccaccioli ha collaborato sempre in qualità di match analyst con Cagliari e Napoli (nell'era Luciano Spalletti e anche nella scorsa stagione) ed ora torna al Fulvio Bernardini: da luglio, infatti, è diventato collaboratore tecnico di Daniele De Rossi.