Dopo il trasferimento all'Ajax nella scorsa stagione per 7,5 milioni di euro più uno di bonus e una prima annata in Olanda da 17 presenze e due gol, ora per Benjamin Tahirovic il futuro ad Amsterdam potrebbe essere in salita. Il bosniaco e tre compagni di squadra (Borna Sosa, Silvano Vos e Owen Wijndal), sono stati messi fuori rosa dal tecnico Farioli e si alleneranno con lo Jong Ajax, la squadra riserve dei lancieri, in attesa di novità dal mercato.

(vi.nl)

