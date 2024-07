“Ago, capitano silenzioso”: oggi alle 21 l’evento a Viterbo in memoria di Di Bartolomei

Stasera Viterbo ospiterà un evento commemorativo dedicato ad Agostino Di Bartolomei, figura emblematica e capitano storico della Roma. L'associazione culturale "La festa delle Medie" presenterà l'opera teatrale "Ago, capitano silenzioso", interpretata dall'attore e regista teatrale romano Ariele Vincenti, che presenterà al pubblico un ritratto personale di Di Bartolomei.

L’appuntamento è per questa sera alle 21 al ristorante Il Richiastro a Viterbo, in via della Marrocca 16. Il costo del biglietto è di 15 euro.