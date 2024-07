Grande spettacolo ieri sera per i 97 anni della Roma. Oltre 5000 tifosi giallorossi hanno colorato le vie della Capitale, con un corteo iniziato in Piazza d’Aracoeli e terminato a Via degli Uffici del Vicario 35. Secondo quanto riportato da Radio Radio, inoltre, alla festa doveva partecipare anche una delegazione della squadra, ma per motivi di ordine pubblico non é stato possibile.

