Wijnaldum: "Slot è allo stesso livello di Mourinho e Klopp"

AD.NL - Georginio Wijnaldum, ex centrocampista della Roma e attualmente in forza all'Al-Ettifaq, ha rilasciato un'intervista al portale olandese e tra i temi trattati si è soffermato su Arne Slot. Il calciatore ha apprezzato la scelta del Liverpool di puntare sull'ex allenatore del Feyenoord, paragonato da Wijnaldum a Klopp e Mourinho. Ecco le sue parole: "All’inizio di questa stagione mi sono allenato per qualche giorno al Feyenoord e lì ho visto come lavorava Slot. È un tecnico di altissimo livello, è fantastico. Lo posso paragonare a Klopp e Mourinho, è allo stesso livello. Ora entra in un mondo completamente diverso, ma questo non significa che non possa fare al Liverpool quello che ha fatto al Feyenoord".

