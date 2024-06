Via al raduno il 6 luglio. Abbonamenti a quota 6.500

Comincia a delinearsi l'estate romanista. Ci sono ancora da definire alcuni dettagli tra amichevoli e sedi del secondo ritiro, ma c'è la certezza del raduno che sarà il 6 luglio e della prima amichevole che si giocherà contro il Latina circa una settimana dopo. I giallorossi resteranno al Fulvio Bernardini fino a quando non torneranno i nazionali impegnati tra Europei e Coppa America, poi si sposteranno in una sede estera ancora da definire. Tra le località prese in esame ce ne sono alcune austriache, inglesi e tedesche. Saranno poi disputate alcune amichevoli. […] Capitolo abbonamenti: ieri si è aperta la campagna dei rinnovi e sono arrivate 6.500 sottoscrizioni.

(Il Messaggero)