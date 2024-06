Ufficiale: Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina

Comincia una nuova era in casa Fiorentina. Come annunciato dal club viola sul proprio sito ufficiale, infatti, Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore fino al 2026 al posto di Vincenzo Italiano. L'ex tecnico del Monza ha anche rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa del DG, Alessandro Ferrari e del DS, Daniele Pradé. Queste le parole del neo allenatore: "Orgoglioso di essere in club storico e prestigioso, cercherò di portare il più alto possibile questa società”.

(acffiorentina.com)