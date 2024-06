Totti: "La Roma è stata la mia famiglia per 30 anni, non la metterò mai da parte"

In occasione dell’evento benefico CUR in Campo 2024 Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa e tra i vari temi trattati è tornato a parlare del suo addio alla Roma. Ecco le sue parole: "Sono passati sette anni ormai, ci ho fatto l'abitudine. Non potrò mai mettere da parte la Roma, è stata la mia famiglia per 30 anni. È un ricordo che rimarrà sempre. La dedica sui social? Era per i tifosi, non per la società".