Totti: "Conte ha come unico obiettivo vincere, col Napoli punterà allo scudetto"

RADIO KISS KISS - Francesco Totti, ex Capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica dopo la partita organizzata da Operazione Nostalgia allo Stadio Arechi di Salerno. Queste le sue parole: “A Coverciano c’è una bella atmosfera, quella giusta, i ragazzi si stanno unendo ancora di più, si sta formando un bel gruppo e saremo pronti per l’Europeo. Il Napoli farà un grande campionato, mister Conte quando va in una squadra ha un obiettivo unico quello di vincere il campionato. Conte è uno competitivo, vuole vincere. Il Napoli proverà a rivincere il campionato”.