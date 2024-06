"Teqball Challenge", El Shaarawy batte 7-4 Pagano: il Faraone affronterà Aouar in finale (VIDEO)

Quinta puntata della "Teqball Challenge" a tinte giallorosse. In questo video i protagonisti sono Stephan El Shaarawy e Riccardo Pagano, i quali si sono sfidati nel celebre gioco che rimanda al calcio tennis. Ad avere la meglio è stato il Faraone, il quale ha vinto con il punteggio di 7-4 e si è assicurato un posto in finale, dove affronterà Houssem Aouar. Il centrocampista algerino ha trionfato per 7-3 contro Evan Ndicka.