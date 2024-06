Stadio Roma, sospeso dal Tar il provvedimento sulla chiusura dell'autodemolitore nella zona del progetto

Aggiornamenti sul tema del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come fa sapere su X Alessio Di Francesco, il Tar ha sospeso il provvedimento "divieto prosecuzione e avvio procedimento chiusura attività" emesso da Roma Capitale, in particolare dal IV Municipio, nei confronti dell'autodemolitore che si trova in via degli Aromi a Pietralata, una delle aree interessate dal progetto.

