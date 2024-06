Spalletti con Cristante in mezzo

[...] Spalletti ha di fatto provato la formazione che sfiderà la Spagna, domani a Gelsenkirchen, per la gara che in caso di successo varrà quasi certamente la vittoria nel girone. La sensazione è che il ct vada verso un cambio a centrocampo per rinforzare la copertura davanti alla difesa con l'inserimento di Cristante accanto a Jorginho.

Barella verrebbe così "alzato" al posto di Pellegrini, dietro al riconfermato Scamacca. Sulle fasce ancora Chiesa largo a destra, coperto da Di Lorenzo, e a sinistra gli inserimenti di Dimarco. Dovrebbe essere confermata anche la coppia difensiva con Bastoni e Calafiori, sebbene il ct abbia provato anche Mancini. [...]

(Tuttosport)