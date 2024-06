Social: i romanisti in vacanza. Smalling in Costa Rica, Dybala a Miami (FOTO)

La Roma ha chiuso la stagione al ritorno dalla trasferta in Australia, con l'amichevole contro il Milan terminata 5-2. Al rientro c'è stato il definitivo 'rompete le righe' per la truppa giallorossa, attesa per i primi di luglio a Trigoria dove svolgerà almeno i primi giorni di preparazione.

Diverse le mete scelte dai romanisti e svelate tramite post social personali o dei loro cari: da Smalling in Costa Rica, a Dybala a Miami dove presto convolerà a nozze con la sua compagna. Mentre De Rossi è in vacanza...a Trigoria.

(corsport)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE