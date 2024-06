Salernitana, ufficiale: Petrachi è il nuovo ds

Nuova avventura per l'ex direttore sportivo della Roma: Gianluca Petrachi riparte dalla Salernitana, retrocessa in Serie B, in qualità di ds. Lo annuncia il club campano: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Gianluca Petrachi e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. Il Direttore Petrachi ha sottoscritto un contratto biennale. La Società ringrazia altresì il Direttore Generale Walter Sabatini e il collaboratore Pietro Bergamini per il lavoro e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro le migliori fortune professionali".

(salernitana.it)

VAI ALLA NOTA UFFICIALE