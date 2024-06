Rosella Sensi: "Dopo la nostra gestione si è perso il senso di appartenenza. Mio padre ha portato la Roma al livello che merita"

Franco Sensi?

”Mio padre è stato un presidente unico. E’ stato un papà eccezionale, ma non solo. Ha portato la Roma dove doveva stare. Ha fatto tutto di più compromettendo la sua salute per tutti i tifosi”.

Prima dello Scudetto del 2001 c'è stato il derby del 3-0.

“Papà era un grandissimo tifoso e la vittoria nei derby non va mai in seconda linea. Ricordo anche la vittoria della Roma a Madrid e la grande amicizia che ci ha regalato Florentino Perez”.

Totti è stato davvero vicino al Real Madrid?

“Sì. Florentino Perez lo voleva tantissimo. Con la famiglia Sensi Francesco non sarebbe mai potuto andare via, noi quella firma non l’avremmo mai messa”.