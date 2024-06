Roma, un leader per la difesa: c’è Hummels a parametro zero

In difesa chi comanda? Lungo il sentiero minato che porta ai vertici della classifica in Serie A e in Champions League, da cui la Roma manca dalla stagione 2018-19, un generale che possa guidare la truppa dalle retrovie è più che mai necessario. […] Mats Hummels, 35 anni, difensore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, in cui ha giocato una vita. Ovvero 367 partite di Bundesliga e anche l'ultima finale in Champions contro il Real Madrid(nominato nella squadra Uefa della stagione), dopo aver disputato peraltro tre stagioni da protagonista al Bayern Monaco tra gli anni 2016 e 2019. Proprio ieri l'esperto centrale ha salutato i tifosi del Borussia (con cui nell'ultima stagione, a riprova della sua integrità, ha giocato 25 partite in campionato, 13 in Champions e 2 in Coppa di Germania) con affetto e riconoscenza, chiudendo una lunga fase calcistica per aprirne un'altra in Europa - dove vuole restare - ad alti livelli, in forza della sua esperienza sconfinata pure con la Germania con 78 presenze e 5 gol. Ghisolfi ha fiutato il colpo ed è in contatto con l'entourage del giocatore. […] Hummels risulterebbe strategico con lo stesso Mancini e N'Dicka accanto, per formare una "diga" ad alto coefficiente di resistenza.

(Gasport)