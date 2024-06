Onorato: "Messo in sicurezza Campo Testaccio, entro luglio pulizia straordinaria”

L'Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato ha detto la sua riguardo le opere di ripristino e messa in sicurezza di Campo Testaccio avvenute nel corso della mattinata. Queste le dichiarazioni rilasciate alla stampa: "Questa mattina, grazie a un’operazione congiunta con la Polizia Locale, i Carabinieri del gruppo Aventino e il Dipartimento Sport di Roma Capitale, abbiamo messo in sicurezza Campo Testaccio. Gli accessi, che erano stati divelti, sono stati ripristinati e le porte degli spogliatoi sono state saldate per evitare possibili occupazioni. Inoltre da oggi abbiamo attivato il servizio di vigilanza privata per evitare insediamenti abusivi".

Prosegue Onorato: "Fin dal nostro primo giorno il recupero di Campo Testaccio, inattivo dal 2010 e in una condizione di degrado e abbandono, è stata una nostra priorità. È un impianto dal grande valore sportivo, sociale e affettivo. Entro metà luglio procederemo con lo sfalcio dell’erba e con la pulizia straordinaria. Nel frattempo, va avanti l’iter amministrativo per rimettere Campo Testaccio a disposizione della città grazie al progetto di partenariato pubblico-privato, presentato dall'attuale concessionario, e che è in fase di valutazione del Dipartimento Sport. Potremmo portarlo in conferenza dei servizi entro l'anno a conclusione dell'acquisizione a patrimonio pubblico dell’adiacente immobile di via Caio Cestio, che abbiamo trovato privo di titolo urbanistico: oggi è un capannone abbandonato, ma diventerà una palestra coperta e polifunzionale, a disposizione del quartiere a tariffe comunali".