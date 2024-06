Mourinho: "Per un club non abituato a vincere i tifosi della Roma sono fedelissimi. La Conference il trofeo preferito"

TNT SPORTS - José Mourinho, allenatore del Fenerbahçe, ha risposto a 20 domandi rapide. Ecco le risposte del tecnico portoghese con riferimento alla Roma:

"L'atmosfera più bella che io abbia vissuto? Io sono stato fortunato, molto molto fortunato. Non sono stato a Manchester nel miglior momento del club, ma Old Trafford è Old Trafford. Il Bernabeu è il Bernabeu, San Siro è Siro, Stamford Bridge...sono stato davvero fortunato. Ma direi che per un club non abituato a vincere i tifosi della Roma sono fedelissimi al club".

Sul trofeo preferito:

"L'ultimo, la Conference League. È sempre l'ultimo"

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE