Memorial Giacomo Losi: la Roma e i bambini delle scuole calcio ricordano lo storico capitano giallorosso (FOTO)

Nella giornata di venerdì 7 giugno, in occasione delle finali del primo Memorial Giacomo Losi, la Roma, presente tramite la figura di Alberto De Rossi, e alcune scuole calcio hanno colto l'occasione per ricordare Core de Roma a quattro mesi dalla scomparsa. Ecco quanto riportano i canali ufficiali del club:

Il 7 giugno è stata una giornata di festa per i bambini delle scuole calcio e di commozione per l'AS Roma e i suoi tifosi. Con unico immenso denominatore: il ricordo di Giacomo Losi. Presso la Nuova Valle Aurelia, in cui Core de Roma aveva profuso tante energie una volta appesi gli scarpini al chiodo - qui aveva insegnato l'amore per il calcio - si sono disputate le finali del primo Memorial Giacomo Losi, a quattro mesi dalla scomparsa del nostro leggendario capitano, che ha coinvolto le classi 2017, 2016, 2014, 2012 e 2011 di tante realtà della città. A partire dall'AS Roma. La figura di Core de Roma ha idealmente abbracciato tutti i ragazzini in campo, grazie allo stendardo con la sua effigie, che la Curva Sud ha donato alla famiglia Losi. E che la famiglia, a sua volta, ha deciso di affidare all'AS Roma, affinché lo custodisca. In rappresentanza del Club era presente Alberto De Rossi, che ha letto questo messaggio: "Giacomo Losi è stato un nostro grande capitano, una persona eccezionale e un esempio per tutti coloro che amano il calcio. Per questo sono molto felice di essere qui e portare i saluti della famiglia Friedkin e di tutta la società alla famiglia di Giacomo e a tutto il Nuovo Valle Aurelia. Lui per tanti anni si è impegnato tantissimo per voi e insieme a voi ed è molto bello che sia stata organizzata questa manifestazione per ricordare la sua figura. Complimenti all’organizzazione, ai calciatori che sono scesi in campo e un grazie di cuore a tutti voi. Oggi più che mai, nei nostri cuori è vivo l'esempio di Losi. Per sempre, Core de Roma.

(asroma.com)