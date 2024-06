Lukaku-Azmoun pronti ai saluti. Ma altre 5 punte possono partire

Se Ghisolfi deve rinforzare l'attacco è anche perché sono tanti gli addii previsti da parte di giocatori offensivi all'interno dell'organico giallorosso, esattamente sette, che poi sono Lukaku, Azmoun, Belotti, Solbakken, Shomurodov, Zalewski e anche Abraham. Due sono i prestiti che non saranno rinnovati (quelli di Lukaku e Azmoun), tre i ritorni di punte che non rientrano nei piani futuri (Belotti, Solbakken e Shomurodov) e due i giocatori (Zalewski e Abraham, place al Leicester appena tornato in Premier) che la Roma vorrebbe piazzare altrove, offerte permettendo. Darli via tutti vorrebbe dire risparmiare 21,3 milioni d ingaggio. […]

(Gasport)