Lille, Fonseca dà l'addio al club: "Mi avete fatto sentire a casa" - La società: "Auguri per il futuro" (VIDEO e COMUNICATO)

Dopo due stagioni al Lille, arricchite da un quarto di finale di Conference League in quest'annata, Paulo Fonseca si congeda dal club francese. Tramite un post pubblicato sul proprio profilo X, l'allenatore lusitano ha salutato società e tifosi, allegando un video con i best moments da tecnico dei mastini. Da tempo, il nome dell'ex Roma è accostato con insistenza alla panchina del Milan, rimasta vacante dopo l'addio di Stefano Pioli. Ecco il suo messaggio d'addio: "Cari amici di Lille, che viaggio stupendo! Fin dal primo giorno in cui sono arrivato a Lille, mi sono sentito accolto calorosamente dai giocatori, dalle persone del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Nel frattempo, al Pierre-Mauroy, ho vissuto alcune delle atmosfere più emozionanti della mia carriera. In quelle due stagioni, insieme siamo riusciti a riportare la squadra vicino alla vetta della Ligue 1, ad assicurarci un posto nei play-off di UEFA Champions League e a ottenere la migliore prestazione della storia del club nelle competizioni UEFA. Ho sempre dato il 100% e posso solo ringraziare l'impegno e la professionalità dei giocatori che ho allenato con orgoglio e l'incredibile sostegno di tutti i tifosi. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine alla dirigenza e al presidente del club per la loro collaborazione e il loro sostegno in questi due anni. Auguro al club tutto il meglio. Forza LOSC!"

Chers Lillois, quel beau voyage ! Dès le premier jour où je suis arrivé à Lille, je me suis senti chaleureusement accueilli par les joueurs, les gens du club, les fans et la ville. Tout le monde m'a fait sentir chez moi. Pendant ce temps, au Pierre-Mauroy, j'ai vécu certaines… pic.twitter.com/fmpU6BlnjD — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) June 5, 2024

Anche il Lille ha voluto salutare Paulo Fonseca dopo l'annuncio del suo addio. Il sodalizio transalpino ha infatti pubblicato un sentito comunicato di ringraziamento sul proprio portale ufficiale indirizzato al mister portoghese: "Allenatore del Lille dall'estate del 2022, Paulo Fonseca lascia il club dopo due stagioni. Il 51enne allenatore portoghese e il suo staff hanno contribuito in particolare a portare la nostra squadra a due qualificazioni europee, tra cui il quarto di finale di UEFA Europa Conference League contro l'Aston Villa, un traguardo senza precedenti nella storia del LOSC. Termina la sua avventura al Lille qualificandosi - insieme ai giocatori - al terzo turno preliminare di qualificazione alla UEFA Champions League 2024-2025. A nome di tutti i giocatori del LOSC, vorrei ringraziare Paulo per il lavoro che ha svolto nelle due stagioni insieme, ma anche per l'ottimo rapporto costruito con lui negli ultimi 24 mesi. L'avventura è stata molto bella professionalmente e umanamente. Gli auguro molto successo con il suo futuro club. Il presidente, i dirigenti e tutto il Club ringraziano Paulo Fonseca per questi due anni di collaborazione ed emozioni. Rendono omaggio alla sua professionalità e al suo coinvolgimento nel progetto del Lille durante queste due grandi stagioni e gli augurano felicità e successo nella sua prossima avventura sportiva".

