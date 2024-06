La rete di Dybala al Milan è il "Goal of the Season" secondo i tifosi della Roma (VIDEO)

Lo Stadio Olimpico , gremito per l'occasione, ha fatto da cornice a un gesto tecnico di rara bellezza: un controllo perfetto su un rinvio corto della difesa, seguito da un sinistro a giro che si è insaccato nell'angolo opposto della porta. Un gol che ha contribuito alla vittoria per 2-1 della Roma e che ha lasciato a bocca aperta tifosi e appassionati.

La magia di Paulo Dybala contro il Milan è stata incoronata come "Gol della Stagione" dalla Roma . Il club giallorosso ha ufficializzato il risultato di un sondaggio condotto sull'app Socios.com a cui hanno partecipato i tifosi giallorossi e che ha visto trionfare il capolavoro della Joya nei quarti di finale di Europa League.

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 30, 2024