Italo Foschi: il 6 giugno cerimonia di emissione del francobollo per i 140 anni dalla sua nascita

Italo Foschi verrà celebrato anche con l'emissione di un francobollo in occasione dei 140 anni dalla sua nascita, il 7 marzo del 1884. Giovedì 6 giugno, infatti, andrà in scena a Palazzo Piacentini, in via Molise 2, la cerimonia di emissione filatelica per i 140 anni della nascita del fondatore e primo presidente dell'AS Roma. All'evento parteciperanno rappresentanti della famiglia, della società sportiva e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.